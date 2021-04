Sull’Olimpo del calcio europeo sarà lotta tra titani: Real Madrid e Liverpool si sfidano questa sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League

Allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, va in scena una classica di Champions League: è la notte di Real Madrid-Liverpool. Blancos e Reds si affrontano nell’andata dei quarti di finale in una sfida che promette spettacolo nonostante il periodo di forma non brillante da parte di entrambi gli schieramenti.

Sarà anche la partita di Zidane e Klopp, tra i tecnici più apprezzati del panorama internazionale e forse entrambi alla loro ultima Champions con le rispettive casacche.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Liverpool

QUI REAL MADRID – Una rimonta inaspettata in campionato ma anche tanta voglia di tornare sul tetto d’Europa: Zidane sa di non poter fallire e si affida ancora al 3-5-2.

Mancheranno tra le fila Blancos Sergio Ramos, Carvajal e Hazard: ancora spazio per Nacho al centro della difesa, mentre sulle fasce agiranno Lucas Vazquez e Marcelo.

Immancabile l’uomo dei sogni, Karim Benzema.

QUI LIVERPOOL – I Reds funzionano meglio in trasferta e Klopp ne è consapevole: la sfida di questa sera può essere già decisiva.

Solita emergenza difesa per il tecnico tedesco: come centrali tocca ancora a Kabak e all’adattato Fabinho.

Curtis Jones, reduce dagli Europei Under 21, è favorito per un posto in mediana; così come Diogo Jota, vera luce del Liverpool in questa fase della stagione, è favorito su Firmino per agire da punta centrale.

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Varane, Nacho, Mendy; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Asensio. All.: Zidane

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Jones; Salah, Diogo Jota, Mané. All.: Klopp