Da lunedì l’Italia si tinge di gialli, sono infatti 15 le Regioni candidate alla zona gialla. Il quadro epidemiologico infatti, come dimostrano i monitoraggi della cabina di regia, è in live miglioramento. Cala anche l’Rt che la scorsa settimana si aggirava intorno allo 0.85 mentre ad oggi tocca lo 0.81. In questo modo a partire dalla prossima settimana molte regioni potranno beneficiare delle riaperture di tante attività economiche

Restano però in zona arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla da lunedì. Mentre è candidata alla zona rossa la Sardegna. Le Regioni invece che passeranno al giallo sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria e Veneto.

Intanto la sindaca di Torino ,Chiara Appendino, commenta la scelta delle riaperture varata dal Governo. “Sono convinta della scelta che ha fatto il Governo sul coprifuoco. L’auspicio ovviamente è che si possa superare, ma mi è sembrata una scelta di buon senso, perché la pandemia non è finita. Da lunedì saremo in zona gialla e molte attività per fortuna riapriranno. Ma purtroppo stiamo ancora convivendo con il virus, quindi non è un ‘liberi tutti‘“. Per la sindaca il coprifuoco alle ore 22 “evita ad esempio tutti i rischi collegati alla movida serale o al fatto che ci si trovi in troppi a cena, a casa, in un luogo chiuso. Inoltre con il coprifuoco è anche più facile fare i controlli”.