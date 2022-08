Renzi e Calenda, c’è l’accordo per il “Terzo Polo”

Svolta in avvicinamento alle elezioni del prossimo 25 Settembre. Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno annunciato di aver trovato un accordo per la formazione di un’alleanza, una sorta di “Terzo Polo“. A darne l’annuncio lo stesso leader di Italia Viva: “Lascio che sia Carlo a guidare la campagna elettorale. Sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Siamo al lavoro per salvare l’Italia dai sovranisti“.

“Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l’Italia” gli fa eco Calenda.