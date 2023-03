Cosa sapere prima di richiedere un bonus casinò online

di Redazione ZON

Se andiamo a cercare il metodo più usato dai diversi siti di casinò online, per attirare nuovi giocatori, sicuramente troveremo i bonus di benvenuto al primo posto.

Questa tipologia di offerta ha diverse varianti, e per lo più consiste nell’offrire alcuni vantaggi a tutti i nuovi iscritti, in modo da incentivare di scegliere il proprio casinò online al posto di altri.

Ci sono però diverse caratteristiche da conoscere, prima di iscriversi a un sito e richiedere il bonus casinò, come i requisiti da soddisfare per poterne usufruire. Infatti tra bonus senza deposito, con deposito, e cifre da scommettere prima di poterli utilizzare, non sempre chi offre la cifra più alta ha il bonus di benvenuto migliore.

Fattori da considerare nella scelta del bonus benvenuto

Anche se inizialmente questi bonus di benvenuto non sembrano differenziarsi molto l’uno dall’altro, ecco alcuni fattori da considerare, utili sia ai principianti che agli esperti, prima di decidere su quale casinò online iscriversi e conseguentemente ricevere il bonus di benvenuto.

Considerato anche che al giorno d’oggi i nostri smartphone consentono oltre a diversi svaghi, anche quello di reperire informazioni in pochi istanti, non abbiamo scuse per non informarci!

Sembrerà scontato, ma una delle prime cose da fare per effettuare questa scelta, è leggere attentamente la descrizione della stessa, in modo da farsi un’idea di com’è composta, e se questa possa effettivamente fare per noi, in base al nostro tipo di gioco.

Un errore molto comune infatti, commesso soprattutto da chi si avvicina per la prima volta in questo ambiente, è quello di essere attirato dalla grandezza della cifra offerta dal bonus di benvenuto, dando per scontato che maggiore quest’ultima, migliore il bonus.

No, non è così. Questi bonus infatti sono spesso associati a requisiti di scommessa da raggiungere, prima di poterne usufruire.

I requisiti di scommessa

Questa è la caratteristica più importante da tenere in considerazione durante la nostra scelta. I requisiti di scommessa sono una somma di denaro da raggiungere scommettendo, prima di poter usufruire del bonus di benvenuto.

Questo valore da raggiungere scommettendo, è solitamente dato dalla somma offerta dal bonus di benvenuto, moltiplicata per quanto specificato nel bonus.

Ad esempio, un bonus di benvenuto di 10 euro, con un requisito di scommessa x20, significherà che prima di poter usufruire di quei 10 euro in regalo, dovremo averne scommessi 200. Capirai quindi da solo che anche solo per questo motivo, un valore di bonus benvenuto alto non significa matematicamente un bonus migliore.

Tipologie di bonus benvenuto

Queste sono le principali forme nelle quali vengono offerti i diversi bonus di benvenuto:

Gioco gratuito: un numero di ticket o fiches per partecipare ai giochi, gratuiti;

Free spin: giri gratuiti sul gioco delle slot machine, solitamente utilizzabile su tutte le slot del casinò;

Bonus in denaro: denaro da sbloccare con i vari requisiti, e da poter utilizzare durante il gioco.

Il gioco d’azzardo affascina da sempre l’uomo, sia esso applicato ai giochi online, ad eventi sportivi come il calcio o diversi altri, e al giorno d’oggi è anche facilmente accessibile tramite i dispositivi mobile che ci accompagnano nel nostro quotidiano. Quindi prima di fare la nostra scelta, prendiamoci qualche minuto per valutare bene cosa ci viene offerto.