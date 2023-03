Come e dove giocare a 7 e mezzo online

di Redazione ZON

Quali sono i migliori casinò per il 7 e mezzo? Senza troppi indugi possiamo dire che, in Italia, questo gioco tradizionale è possibile trovarlo abbastanza facilmente. Vediamo come e dove è possibile giocare.

Il sette e mezzo è un gioco affascinante che ricalca, in versione italiana, il grande successo di un gioco da tavolo come il blackjack.

Il meccanismo è, infatti, lo stesso ma mentre nel gioco americano si deve arrivare a 21, nella variante italiana il risultato da ottenere è, ovviamente, 7 e mezzo.

Ma quali sono i migliori casinò per il sette e mezzo? Ne abbiamo tanti, come questi casinò per il sette e mezzo online, considerati davvero affidabili e molto interessanti per gli appassionati.

Ma, sinceramente, è abbastanza semplice, nel nostro Paese, trovare casinò che abbiano in programma un gioco così diffuso. Bisogna, più che altro, essere in grado di trovare casinò di buona qualità che abbiano anche il sette e mezzo. Vediamo quali.

Sette e mezzo online: quali sono i casinò migliori?

Il sette e mezzo si gioca, di solito, con le carte napoletane ma ciò non significa che il gioco si giochi solo a Napoli, anzi.

Si può, infatti, giocare anche con le carte francesi e ha un regolamento molto simile a quello del blackjack. Unica differenza sostanziale è la Matta, il 10 di denari, che può valere il numero che ci serve.

Può, dunque, diventare figura o mezza figura in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Per il resto è un gioco estremamente semplice in cui il giocatore gioca contro il banco, esattamente come nel blackjack.

Quali sono i migliori casinò sette e mezzo online? Non esiste un casinò migliore per quel tipo di gioco, esistono casinò migliori per un’esperienza utente che sia a livello.

Vediamo quali sono i criteri che ci servono. La prima cosa è controllare che il casinò abbia un numero di licenza, una sorta di codice fiscale che ci permette di verificare subito che il casinò sia legale.

Questo ci permette di poter giocare senza stress, sapendo di essere in un casinò sicuro, controllato e senza spiacevoli sorprese.

Il web è grande, ci sono tentativi di truffa ovunque e basta un attimo per essere vittime di phishing o di furto d’identità. Bene è, quindi, giocare solo su siti legali.

Un’altra cosa da controllare è se ci sono bonus e promozioni legate proprio al gioco del sette e mezzo che ci permetterebbero di poter giocare senza dover spendere i soldi del nostro conto.

Capita spesso, infatti, che ci siano offerte molto interessanti solo su un gioco, in questo caso il sette e mezzo, per far sì che il giocatore sia invogliato a giocare e che si possa divertire ad imparare a giocare senza intaccare il proprio denaro.

Questo incentivo, che sembra essere a perdere per l’operatore, in realtà è marketing allo stato puro e permette alla piattaforma di avere un numero impressionante di conti attivi in più.

Il 7 e mezzo online è l’unico gioco tradizionale che è possibile trovare?

Un altro gioco tradizionale che è molto facile da trovare nei casinò online è il bingo, una versione leggermente differente della nostra tombola natalizia. Anche qui, in un mix tra tombola e lotto, sono tantissimi i giocatori che apprezzano questo gioco e che lo cercano tra le varie piattaforme online.

Questo gioco, che è possibile giocare nelle tantissime sale bingo dislocate in giro per l’Italia, ha un’ottima resa sulle piattaforme ed è uno dei giochi più economici e popolari con cui potersi divertire.

Al pari delle slot, infatti, ha un numero impressionante di appassionati, specie tra le persone più anziane che meno capiscono i giochi più moderni.

Diciamo che, quindi, sette e mezzo e bingo sono giochi un po’ più per anziani che riscuotono tanto successo, per semplicità, anche tra i più giovani che amano poter giocare senza pensare a regole o artifici più arzigogolati.

Chi ama la tradizione e ama la facilità di gioco non potrà non amare queste due tipologie di gioco da tavolo che ci ricordano le giornate in famiglia nei giorni di festa, con quel calore e quella facilità che ci fa tornare, davvero, almeno per qualche minuto, di nuovo bambini con candore e divertimento.