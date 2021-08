Ristoranti, a chi spetta il controllo del Green Pass?

Lamorgese: “I ristoratori non devono controllare l’identità dei clienti”. Nuove disposizioni per i ristoranti sulla verifica del green pass

Le ultime dichiarazioni della ministra dell’interno Luciana Lamorgese hanno confuso ancora di più i ristoratori circa il green pass. Dall’inizio di agosto è infatti obbligatoria la certificazione verde per poter accedere a ber e ristoranti, ma non appare altrettanto chiaro a chi spetti il controllo di questi documenti.

Gli esercenti “non sono tenuti a chiedere la carta d’identità, e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti“. Così ha tentato di fare chiarezza la ministre dell’interno. I proprietari di bar e ristoranti infatti secondo la normativa del Ministero dell’interno dovranno limitarsi a chiedere che venga esibito il pass ma non potranno controllare anche le generalità del cliente che lo mostra. “Al riguardo è in via di preparazione una circolare” annuncia Lamorgese.

Prima della circolare che verrà emanata nei prossimi giorni da Palazzo Chigi gli esercenti d bar e ristoranti possono usare, per verificare la validità del green pass, un’app messa al bando dal Ministero della Salute, VerificaC19. L’applicazione dunque potrà essere utilizzata soltanto da chi è chiamato a verificare l’esattezza della certificazione verde e il suo funzionamento è piuttosto semplice: