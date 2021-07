Si è spento, a 85 anni, Robert Downey Sr, padre dell’attore Robert Downey jr. A darne la triste notizia la moglie del regista

Ci lascia, all’età di 85 anni, Robert Downey Sr. Un nuovo tremendo lutto colpisce Robert Downey Jr che due mesi fa ha visto scomparire il suo storico assistente Jimmy Rich. Questa volta, Robert (interprete di Charlie Chaplin, Tony Stark, Sherlock Holmes e tanti altri) deve dire addio a suo padre. A dare il triste annuncio è la moglie del regista e sceneggiatore. La donna ha chiarito le dinamiche del decesso: Robert si è spento nel sonno questo mercoledì, nella sua residenza a New York.

Potrebbe interessarti:

Come recita Wikipedia:

“Nato a New York da Elizabeth McLauchlen, modella e Robert Elias Sr., manager di motel e ristoranti. I suoi nonni paterni erano ebrei dalla Lituania, mentre sua madre era metà irlandese e metà ungherese. Downey nasce Robert Elias, ma decise di cambiare il cognome in Downey per il suo patrigno, James Downey. Il suo lavoro alla fine degli anni ’60 e ’70 è principalmente una riflessione sulla non conformità diffusa dai movimenti di controcultura nel mondo occidentale e sull’impulso dato dalle nuove libertà nella produzione cinematografica, come la rottura dei codici sulla censura. Secondo la tradizione del cinema sperimentale, i suoi film degli anni ’60 furono realizzati indipendentemente con budget ridottissimi e sono spesso associati al movimento dell’assurdo”.