La conduttrice Roberta Morise parla per la prima volta della storia con il suo fidanzato Giulio Fratini, ecco le dichiarazioni

Roberta Morise sembra finalmente avere ritrovato la felicità tra le braccia dell’imprenditore fiorentino Giulio Fratini. I due hanno ufficializzato la loro relazione ad inizio marzo, e sembrano procedere a gonfie vele. Dopo un lungo silenzio sull’argomento Roberta Morise ha parlato a cuore aperto. Nel corso degli ultimi mesi le erano stati attribuiti diversi flirt, tra cui da Ignazio Boschetto de Il Volo ed il cantante Eros Ramazzotti.

La conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale “Intimità”, si è aperta sul suo nuovo amore, il quale sembra avere tutti i requisiti per renderla felice, dopo tante chiacchiere sulle sue storie passate. “A lungo mi hanno attribuito ogni volta un fidanzato diverso, ma ora finalmente posso dire che sto vivendo una bella storia d’amore con Giulio. Sto molto bene e sono felice” ha dichiarato Roberta Morise. L’ex volto de L’Eredità non si è sbilanciata ulteriormente, non rivelando altri dettagli sulla sua storia.

Chi è Giulio Frantini

Abbiamo già sentito parlare di Giulio Frantini, dato il suo breve flirt con Raffaelle Fico l’estate scorsa. Il figlio dell’imprenditore Sandro Fratini, proprietario della catena di alberghi Wtb Hotels, porta avanti l’attività di famiglia, investendo in diversi settori che vanno dalla bioenergia all’abbigliamento. Giulio è stato anche inserito nella lista dei talenti italiani dalla rivista Forbes. Infatti, come CEO della holding Belvedere Angelico, il ragazzo porta avanti il nome della famiglia, nota nel mondo dell’imprenditoria italiana. Il nome dei Fratini è noto anche per una delle collezioni di orologi più prestigiose al mondo, che vanta la presenza di circa 2mila esemplari. Un ragazzo d’oro, potremmo dire: sarà quello giusto per la Morise?