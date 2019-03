In un’intervista alla Gazzetta dello sport Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, ha parlato a cuore aperto dell’amore, dei figli e del desiderio di tornare in tv

“Vorrei tornare in tv. Mi piacerebbe fare Ballando con le stelle, ma dopo un provino Milly Carlucci mi ha scartata”. Così Roberta Termali a margine di un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso la sua intera vita partendo dal suo più grande amore, l’ex calciatore Walter Zenga:

“Ci siamo conosciuti a Odeon Tv e sposati nel ’92, ma solo in comune perchè lui era già stato sposato. Non l’ho mai tradito, ero e sono un pò all’antica per la monogamia. E’ finita nel ’97 quando lui è andato a Boston con Hoara Borselli”.

Roberta e Walter hanno avuto due figli, Nicolò e Andrea (noto televisivamente per aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip) che con il padre hanno rapporti diametralmente opposti:

“Nicolò lo sente, sono stati anche a Dubai insieme. Andrea non ci parla da anni”.

Il secondo matrimonio e il nuovo amore

Trasferitasi ad Osimo, nelle Marche, Roberta si è risposata con Andrea Accoroni dal quale ha avuto i due figli, oggi adolescenti, Fabio e Francesco.

Chiusa anche questa relazione, da quattro anni Roberta ha ritrovato il sorriso accanto all’avvocato maceratese Guglielmo Borgiani:

“Ero molto sfiduciata e lui mi ha fatto nuovamente credere nell’amore”.