La Roma batte 1-0 il Bologna nel posticipo delle 18° del 30° turno della Serie A. Decide una rete di Borja Mayoral; nel finale si rivede Pastore

All’Olimpico la Roma batte 1-0 il Bologna nel match valido per la 30^ giornata della Serie A. Ai capitolini basta una rete di Mayoral per superare gli emiliani e rimanere in scia a Lazio e Napoli, oggi entrambe vittoriose.

La partita

Nel primo tempo nettamente meglio il Bologna, con i giallorossi che lasciano agli emiliani il controllo del gioco. Per la squadra di Mihajlovic le occasioni non mancano, ma gli attaccanti non riescono a colpire la porta difesa da Mirante. Al 9° Palacio da due passi viene chiuso in angolo dalla difesa, sul calcio d’angolo seguente Svanberg di testa sfiora il gol mandando alto di pochi centimetri. Il Bologna insiste e al 21° va ancora una volta vicino alla rete con Soriano, ma Mirante riesce a deviare in angolo.

La Roma non riesce ad uscire dalla propria trequarti, e rischia ancora su un tiro di Danilo che termina sull’esterno della rete. Al 44° su una disattenzione della retroguardia emiliana, i giallorossi trovano la rete del vantaggio. Lancio in avanti di Ibanez, Danilo sbaglia l’intervento e consente a Mayoral di involarsi verso la porta. L’attaccante spagnolo evita l’uscita di Skorupski e deposita nella porta sguarnita.

Nella ripresa, almeno nei primi minuti, la Roma lascia ancora l’iniziativa agli ospiti, ma questa volta concede molto meno agli attaccanti. Fonseca opera alcuni cambi, con l’ingresso di Veretout e Mkhitaryan, e la Roma comincia a comandare dal punto di vista del gioco. Al 74° Bruno Peres raccoglie palla dal limite e calcia in porta, ma Skorupski gli nega la rete con un buon intervento. Poco dopo ci prova Veretout dalla distanza, senza però inquadrare la porta. Nel finale c’è spazio anche per Pastore, al suo ritorno in campo dopo quasi un’anno di stop. Finisce 1-0 per la Roma.

Roma Bologna 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 44′ Mayoral

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (76′ Karsdorp), Villar, Diawara (68′ Veretout), Peres; Perez (76′ Pellegrini); Pedro (68′ Mkhitaryan); Mayoral (84′ Pastore). Allenatore: Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60′ Antov), Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten (77′ Dominguez), Svanberg (70′ Juwara); Skov Olsen (60′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (60′ Sansone); Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Guida

Ammoniti: 36′ Pedro, 38′ De Silvestri, 75′ Villar, 81′ Mihajlovic (allenatore), 83′ Pellegrini