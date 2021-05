Allo “Stadio Olimpico” Roma-Crotone si affrontano nel posticipo pomeridiano del 35° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Alle ore 18:00 la Roma ospita il Crotone nel posticipo pomeridiano del 35° turno della Serie A. Nella scorsa giornata entrambe le squadre hanno perso, i giallorossi con la Sampdoria e i calabresi con l’Inter campione d’Italia. In classifica la Roma è settima con 55 punti, il Crotone ultimo e già retrocesso in Serie B.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e verrà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Tanti gli indisponibili tra i giallorossi. In difesa assente Mancini squalificato, spazio a Kumbulla con Ibanez e Fazio. Tra i pali il giovane Farelli potrebbe prendere il posto di Mirante. A centrocampo esordio per il giovane Darboe, già visto con il Manchester. In avanti Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Mayoral.

QUI CROTONE- Cosmi con il consueto 3-5-2 con Magallan, Golemic e Djidji in difesa. Centrocampo con Cigarini in cabina di regia e Messia e Benali mezzali. In avanti la coppia Simy-Ounas.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas. All. Cosmi.