Buone notizie in casa Roma in vista della semifinale di Europa League con il Manchester. Quattro giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo

Dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta, la Roma si prepara alla sfida di domenica in casa del Cagliari, ma l’attenzione degli uomini di Fonseca è tutta rivolta a giovedì prossimo, quando ci sarà la semifinale d’andata di Europa League con il Manchester United. Con la qualificazione in Champions ormai sfumata, e quella in Europa League sempre più lontana, la Coppa rappresenta per i giallorossi l’ultima occasione di raddrizzare una stagione altrimenti fallimentare.

Potrebbe interessarti:

Senza la vittoria dell’Europa League, i giallorossi, con il probabile 7° posto finale in campionato, finirebbero ai preliminari di Conference League. Per questo la doppia sfida con il Manchester diventa fondamentale per la Roma, che però può sorridere dal punto di vista degli infortunati. Questa mattina, infatti, quattro giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo. Si tratta di Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy.

Difficile vederli già a Cagliari, la speranza è che almeno due di questi ( Smalling e Spinazzola) possano partire titolari a Manchester, dove non ci sarà Mancini, squalificato. Per questo sarà importante il recupero di uno dei due centrali, che andrà a comporre il terzetto difensivo con Ibanez e Cristante.