LOL: confermata da Amazon Prime Video la seconda stagione. Un gruppo di nuovi comici proveranno a non ridere per 6 ore: chi ce la farà?

LOL: Amazon Prime Video conferma la seconda stagione del noto game show in cui “Chi ride è fuori”. Il format è semplice: un gruppo di 10 comici viene accuratamente scelto e messo per 6 ore in una stanza-teatro. Chi vince? Chi riesce a far ridere gli altri, ma senza ridere altrettanto. Come? Con battute, gag o oggetti (presenti in un apposito “spogliatoio” o portati dall’esterno). Basato sul format giapponese Documental, LOL è stato uno degli ultimi successi promossi da Amazon e che ha visto la partecipazione di Fedez e Mara Maionchi in veste di conduttori.

Dal successo sulla piattaforma al successo mediatico è stato davvero un attimo e tutti hanno visto almeno un meme sui social con uno dei simpatici comici che preso parte a questa prima stagione. Le prime 4 puntate sono state pubblicate il 1 aprile 2021, il giorno del pesce d’aprile, il giorno per antonomasia per scherzi e risate. Solo una settimana dopo, l’8 aprile, sono state rilasciate le ultime tre che hanno visto la vittoria del noto membro dei The Jackal, Ciro.

Dopo la fine della prima stagione sui social è subito iniziato il toto nomi sui possibili comici che avrebbero potuto partecipare ad un’eventuale seconda stagione di LOL. Grazie alla conferma di un nuovo ciclo di episodi, questo toto nomi può iniziare per davvero. Quali comici accetteranno di non ridere per 6 ore e a restare nella stessa stanza continuamente esposti a questo “pericolo”? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti direttamente da Amazon Prime Video, che potrebbe dare il via alle riprese molto presto.