Il vaccino Johnson & Johnson è efficace contro tutte le varianti e le mutazione del Covid-19, ecco cosa emerge dagli studi condotti

Continuano gli studi sul vaccino Johnson & Johnson, dai risultati pubblicati sul New England Journal of Medicine si evince che l’antidoto è efficacie contro le varianti del Covid-19, soprattutto quella brasiliana e quella sudafricana. Inoltre dai test effettuati in Fase 3 risulta che il vaccino garantisce un buon livello di immunizzazione già dopo sette giorni dall’inoculazione.

“I nostri dati dimostrano che, con una singola somministrazione, il nostro vaccino offre un alto livello di attività su tutte le varianti nelle regioni studiate”, ha dichiarato Mathai Mammen, Global Head Janssen Research & Development Johnson & Johnson. “Crediamo che questi dati supportino il ruolo importante che il nostro vaccino può svolgere contro il Covid-19 per aiutare ad affrontare la pandemia globale che continua a minacciare le persone e i sistemi sanitari di tutto il mondo“.

“Il vaccino è stato efficace all’85% contro le forme gravi/critiche della malattia. La protezione è stata generalmente trasversale tra le etnie e i gruppi di età, compresi gli adulti sopra i 60 anni e quelli con e senza comorbidità. L’efficacia è iniziata in modo evidente sette giorni dopo la vaccinazione per le forme gravi/critiche della malattia e 14 giorni dopo la vaccinazione per le forme da moderate a gravi/critiche. L’efficacia del vaccino ha continuato ad aumentare circa otto settimane dopo la vaccinazione, che è la durata media del follow-up richiesto dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. I dati aggiuntivi raccolti dopo l’annuncio dei risultati di Fase 2 non hanno evidenziato riscontro di un calo della protezione nel tempo”.