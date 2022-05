Roma, hai fatto la storia! Mourinho conquista la Conference League!

Era la serata perfetta per fare la storia. È così è stato. A Tirana, capitale dell’Albania è andata in scena la prima storica finale della nuovissima competizione UEFA. Roma e Feyenoord si sono giocati il titolo di campione della Conference League. Ma solo una delle due squadre ha potuto alzare questo trofeo nel cielo albanese.

Il percorso dei giallorossi è stato intenso, con momenti di panico vero con i quattro incontri disputati contro l’acerrimo Bodø/Glimt, e con obbiettivo primario della stagione appunto la finale di Tirana. Il Feyenoord invece è partito dai preliminari in questa competizione, già da Luglio scorso, e ha stupito tutti. Partizan, Slavia e Marsiglia sono solo le ultime squadre che si sono dovute inchinare contro gli olandesi.

Da Mourinho a Mourinho

Erano dodici anni che una squadra italiana non trionfava in Europa. Dopo l’Inter del triplette, in campo internazionale il vuoto più totale. Nessun trofeo. Da Mourinho a Mourinho. La Roma riesce a spezzare questo digiuno e a portare a casa lo storico trionfo in una competizione al primo anno di vita.

Decisivo il gol di Zaniolo nel primo tempo, che ha permesso ai giallorossi di portare a casa la vittoria con un secco 1-0. A nulla i vari tentativi degli olandesi, fermati da un grande Rui Patricio in stato di grazia, e dalla sfortuna, dopo aver preso due pali. La prima edizione della Conference League viaggia quindi stasera, direzione Capitale.