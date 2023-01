Rovazzi: testo e significato del brano “Niente è per sempre”

Martedì 3 gennaio è uscito Niente è per sempre, il nuovo brano di Rovazzi .Scopriamo, insieme, il testo e il significato della canzone.

Rovazzi: significato del brano “Niente è per sempre”

La canzone mette in evidenza la superficialità di pensiero presente in Italia. Le persone danno troppa importanza ai social, confondono la vita virtuale con la vita reale e manca, di conseguenza, una vera e consapevole attenzione nei confronti di ciò che veramente conta.

Si ignorano completamente degli elementi di storia che dovrebbero essere un promemoria costante durante le nostre giornate, la base portante e necessaria per edificare i nostri valori e per portare avanti le nostre azioni. Non ci si focalizza più sui dettagli, sul particolare. Non c’è più calma, la vita scorre troppo veloce.

Testo- “Niente è per sempre”

C’è qualcuno che si ammazza

Ho la soluzione in tasca

Non chiamo l’ambulanza, filmo

Mi sono tagliato con la carta

Il panino ha troppa salsa

Chissà come si sta, in Ucraina

Non succederà più, almeno per me

Che il tempo che ho lo uso per

Ostinarmi a dare un senso a tutto quando poi banalmente

Dell’elmo di Scipio nessuno sa niente

Che fine hanno fatto i banchi a rotelle

Che fine hanno fatto

La mia voglia di sport, Achille e Boss Doms

I russi e gli yacht, i soldi che ho

Va tutto in bollette

Niente è per sempre

Quanti libri ho letto oggi? Zero

Il mio Angela custode è Piеro

E con la cannuccia in carta

Bevo succo d’arancia

Sì, ma da una bottiglia in plastica

Non succederà più, almеno per me

Che il tempo che ho lo uso per

Ostinarmi a dare un senso a tutto quando poi banalmente

Dell’elmo di Scipio nessuno sa Che cosa c’è dentro nell’ammorbidente

Che fine hanno fatto

Tutti gli orsi del nord

Le hit reggaeton

L’ossigeno a Hong Kong

I soldi che ho

Nelle macchinette

Niente è per sempre

E ora vedo dall’alto del nuovo terrazzo

Il palazzo di fronte più alto

Mi sveglio la mattina

Più stanco di prima

A volte penso che la vita

Sia proprio putta

Nanana

Nananana

Nanana

Nananana

Nanana

Nananana

Nanana

Nananana

Va bene così

Niente è per sempre

Ma l’elmo di Scipio

Cos’è veramente?

Pensiamoci dopo

Rimandiamo a settembre

Nanana, niente è per sempre

Nanana, niente è per sempre

Nanana, niente è per sempre

Nanana, niente è per sempre ma

Che fine hanno fatto

Che fine hanno fatto

Che fine hanno fatto

I miei occhiali?