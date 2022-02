La Salernitana presenta Nicola: “Dobbiamo produrre un cambiamento”

La Salernitana presenta il nuovo allenatore Nicola. Il Mister si è presentato in conferenza stampa presso Caffè Motta a Salerno in compagnia del Presidente Danilo Iervolino e il ds Sabatini.

“Siamo gasati di esordire all’Arechi” una delle sue prime dichiarazioni. Il mister Nicola è rimasto colpito dalla qualità della rosa: “E’ un gruppo di valore – continua Nicola- bisogna metterli nelle condizioni di esprimere il loro vero valore“.

“Non parlo di situazioni precedenti, adesso ho trovato un gruppo di ragazzi seri con predisposizione a lavoro. Quello che mi interessa è il percorso del lavoro in campo. Quello che desideriamo è ottenere il massimo. In riferimento a Crotone ogni sfida e ogni avventura è diversa dall’altra. Il grande lavoro che stiamo facendo-continua Nicola- è conoscere bene tutti i giocatori cercando di essere pratici e di far intuire al più presto i nostri principi di gioco, con organizzazione di idee e responsabilità. Una sfida che vorrei trasferire ai miei giocatori. Tatticamente abbiamo un’idea molto chiara, ma in questo momento dobbiamo completare il percorso di valutazione dell’organico.”

Particolare attenzione è stata data alla situazione di classifica in cui il Mister ha voluto rendere chiara la situazione: “Non abbiamo la bacchetta magica. bisogna reclutare tutte le energie nervose per far rendere al meglio il collettivo a cominciare dal Milan. L’idea che abbiamo di noi stessi a prescindere dagli avversari deve venire fuori.”

“Il tempo è relativo in relazione alla capacità di esprimere i propri valori. Io sono qui con un contratto mentale di 3 mesi. Il mio obiettivo è produrre un cambiamento.”

“Il progetto Salernitana mi ha affascinato sin da subito, ci sono delle persone di valore che hanno importanza ed essere qui è per me motivo di orgoglio– ha continuato Nicola.

Adesso la parola passa al campo dove la Salernitana affronterà la capolista Milan. Un match complicato che metterà subito alla prova gli uomini di Mr. Nicola.