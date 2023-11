Salernitano, terremoto di magnitudo 3 nel Golfo di Policastro

di Rita Milione

Momenti di paura nel Golfo di Policastro davanti alle coste di Campania e Basilicata, dove nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre alle ore 3.23 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 297 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 16 km da Camerota, in provincia di Salerno. Non si registrano danni a persone o cose.