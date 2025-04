Salerno accoglie oltre 700 crocieristi: la Seven Seas Splendor apre la stagione turistica

di Redazione ZON

È attraccata all’alba al Molo Manfredi di Salerno la Seven Seas Splendor, lussuosa nave da crociera della compagnia Regent Seven Seas Cruises, con a bordo oltre settecento turisti. Costruita da Fincantieri nel 2020, la nave fa parte dell’holding Norwegian Cruise Line e ospita più di cinquecento membri dell’equipaggio.

Contrariamente al passato, quando Salerno era solo una breve tappa di passaggio, questa volta i crocieristi avranno modo di scoprire il territorio con più calma: la Splendor resterà in porto per due giorni e mezzo, fino al pomeriggio del 25 aprile. I passeggeri potranno così visitare non solo la città, ma anche le meraviglie della provincia, tra cui la Costiera Amalfitana, gli scavi di Pompei e quelli di Paestum, vivendo Salerno anche nelle ore serali.

L’arrivo della nave segna l’avvio ufficiale della nuova stagione crocieristica per lo scalo salernitano, affidato per i prossimi otto anni alla gestione della società “Amalfi Coast Cruise Port of Salerno”. Da qui a fine maggio, sono previsti ben 19 attracchi di navi da crociera, preludio a un 2025 che si preannuncia da record per il turismo via mare.

Fonte: Salernonotizie.it