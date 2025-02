Salerno, al via il cantiere per la ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele: modifiche e restrizioni per i commercianti

di Redazione ZON

A partire da domani prenderà ufficialmente il via il cantiere per la ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele. I lavori riprenderanno con l’ultimo lotto dell’intervento, partendo da piazza Portanova e non dall’incrocio con via Dei Principati, punto in cui si era concluso il secondo lotto. Lo riferisce anche il quotidiano “Il Mattino” nell’edizione odierna.

L’apertura del cantiere comporterà disagi per alcuni esercenti della zona, che saranno costretti a rimuovere dehors e tavolini esterni per non ostacolare le attività della Spinosa Srl, l’azienda incaricata dei lavori di riqualificazione del Corso.

Gli interventi interesseranno il tratto compreso tra piazza Portanova (esclusa) e l’intersezione con via Francesco Conforti (esclusa), oltre a un segmento di via Velia, da Corso Vittorio Emanuele fino a Corso Garibaldi.