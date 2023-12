Salerno, l’atelier Ricciardi in via Velia chiude ufficialmente

di Antonio Jr. Orrico

Un altro negozio storico di abbigliamento chiude definitivamente i battenti. Nel centro di Salerno, come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, l’atelier Ricciardi ubicato in via Velia, a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele, ha ufficialmente chiuso e terminato la sua attività. Il negozio si trovava di fronte alla biancheria Gravagnuolo, che pure sta per cessare la sua attività. A confermare la notizia è stata Antonella Tramontano, titolare dell’esercizio ed erede di una tradizione familiare.

“Il commercio non è quello di una volta. Oggi c’è una maggiore propensione all’acquisto on line e per quanto abbiamo aperto anche questo canale non è propriamente nelle mie corde. Ho sempre privilegiato il contatto stretto con il pubblico, è così che sono nata e cresciuta ed è così che mi sono sempre relazionata a tutte le persone che hanno varcato la soglia del mio negozio.” ha dichiarato Tramontano.

La proprietaria del negozio di Salerno in via Velia ha poi chiuso: “Le nuove generazioni hanno una cultura del bello completamente diversa e tutt’al più inseguono le grandi griffe. La nostra storia ha fatto il suo corso. Credo che abbiamo dato tanto alla città e tanto abbiamo ricevuto.”