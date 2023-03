Sosta selvaggia su Corso Vittorio Emanuele, Ztl non attiva

di Redazione ZON

Continua il fenomeno della sosta selvaggia nel centro di Salerno che il fine settimana diventa ostaggio del traffico e degli automobilisti alla ricerca del parcheggio.

Tra le zone più critiche le traverse che intersecano Corso Vittorio Emanuele. A riportare i dati di questo fenomeno ancora fuori controllo è il quotidiano il Mattino che rivela: “Sono centocinquanta gli accessi liberi al giorno, per un computo medio mensile di 4.500 transiti in via Conforti”.

Sarebbe auspicabile attivare il varco della zona a traffico limitato di via Raffaele Conforti. Nel mese di febbraio da via Conforti hanno avuto accesso ben 3.800 veicoli che non saranno multati perché attualmente il dispositivo Ztl non è ancora attivo sebbene ci sia l’impianto.