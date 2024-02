Salerno, Aurelio Dente tra i top 30 Agenti Zurich in Italia

di Antonio Jr. Orrico

Aurelio Dente, Amministratore dell’Agenzia Carisma di Salerno, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come uno dei TOP30 Agenti Zurich in Italia. Il premio è stato conferito durante la Convention dedicata agli agenti Zurich & Zurich BANK, tenutasi presso i padiglioni di Rho Fiera a Milano, con la partecipazione di oltre 2.000 professionisti del settore provenienti da tutta Italia.

“È un onore essere riconosciuti tra i migliori agenti di Zurich a livello nazionale. Questo risultato è il frutto del lavoro, della dedizione e della professionalità che il nostro team mette in campo ogni giorno per soddisfare le esigenze dei clienti e contribuire al benessere del territorio.” ha dichiarato Aurelio Dente.

Il riconoscimento è stato consegnato dall’Ing. Bruno Scaroni, il nuovo CEO di Zurich Italia, e dal Dott. Michele Colio, Head of Distribution Marketing & Customers di Zurich Italia. La celebrazione di questo successo avrà luogo nel suggestivo borgo toscano di Artimino.

“A nome dell’Agenzia Carisma, desidero ringraziare il CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni, per la sua attenzione verso le esigenze degli agenti, che svolgono un ruolo cruciale sui territori. Ringrazio anche Michele Colio e tutto il management di Zurich per il loro costante sostegno e collaborazione.” ha aggiunto Dente.

L’attività dell’Agenzia Carisma si sta concentrando su diversi aspetti, e in particolare su Salute, Protection e Welfare aziendale. “La salute è un bene prezioso e vogliamo essere al fianco delle persone. Stiamo lavorando per proporre soluzioni capaci di garantire una copertura completa e accessibile per le esigenze mediche dei nostri clienti. A tal fine, ci impegniamo a promuovere il welfare aziendale collaborando con le imprese del territorio per offrire soluzioni a favore dei dipendenti, non solo nell’ambito sanitario. Riteniamo che il benessere dei lavoratori sia fondamentale per la crescita e la stabilità delle aziende, e vogliamo contribuire a raggiungere questo obiettivo.” conclude Dente.