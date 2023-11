Salerno, beccato in possesso di droga: arrestato

di Rita Milione

Il 27 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo in quanto individuato in possesso di 10 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.