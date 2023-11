Giorgia arriva al PalaSele di Eboli: info utili e scaletta

di Lucia Romaniello

Sabato 2 dicembre sarà in concerto al PalaSele di Eboli una delle voci più intense e straordinarie, Giorgia, tornata live nelle atmosfere vibranti dei grandi palchi nei palasport di tutta Italia con il suo “Blu live – Palasport”, il terzo capitolo del suo tour 2023 dopo “Blu live – Teatri lirici” che l’ha portata nei più prestigiosi e suggestivi teatri d’opera tra maggio e giugno, e “Blu live – Outdoor” che ha toccato i più spettacolari Festival estivi d’Italia.

Energia travolgente, giochi di luce, visual curatissimi e una eccezionale big band accompagneranno oltre due ore di musica in cui Giorgia spazierà tra diverse sonorità, passando dal soul, alla dance, al rock per lasciare spazio poi all’emozione di momenti più intimi e acustici.

Sul palco con lei una formazione inedita composta da: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Andrea Rigonat (chitarre), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale).

Nella tracklist del live i brani del nuovo album “Blu” e tutti i successi del suo repertorio proposti in una veste musicale inedita, realizzata per l’occasione, per una scaletta ricca di sorprese.

Info utili

Il tour “BLU LIVE – PALASPORT” è prodotto e organizzato da Friends and Partners (per info: www.friendsandpartners.it), la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com).

I biglietti sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17.

L’ingresso al pubblico generale sarà consentito a partire dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

Scaletta Giorgia – Palasport

Di seguito la probabile scaletta che Giorgia porterà anche nella data di Eboli

Io fra tanti / I feel love / Nessun dolore Normale Quando una stella muore Non mi ami Vivi davvero Gocce di memoria Vanità Spirito libero E poi Oronero Atacama Senza confine / Un’amore da favola L’eternità / Per fare a meno di te / Posso farcela Come neve I wanna dance with somebody / Toxic / La gatta Parole dette male Viaggio della mente Tu mi porti su Di sole e d’azzurro Il mio giorno migliore / Don’t stop the music Come saprei Credo

Il calendario del Palasele

Dopo il concerto di Giorgia la stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà con le due attesissime date di Luciano Ligabue domenica 3 (recupero del 21 novembre) e lunedì 4 dicembre (recupero del 22 novembre).

Chiude il 2023 in musica a Eboli il doppio appuntamento, martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, con Laura Pausini e il suo World Tour 2023/2024.

Per il 2024, già annunciati il ritorno “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, la prima volta al PalaSele di Gazzelle sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour” e “Lo show dei 10 anni” dei Me Contro Te sabato 20 e domenica 21 aprile.