Salerno, CHE COMICO: ecco LA STAGIONE DELLE RISATE

di Redazione ZON

Dal Teatro Ridotto al Teatro delle Arti, un cartellone doppio tra comicità popolare, ironia e sfide “Versus”

«Generi e stili differenti per divertire e avvicinare pubblici diversi»

La risata è contagiosa, e quest’anno a Salerno torna più forte che mai con una stagione di Che Comico ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora che promette di trasformare il pubblico in protagonista assoluto. Ancora una volta due i palcoscenici coinvolti, il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti, e una formula che raddoppia l’esperienza: da un lato la tradizione del cartellone del Ridotto, con sei spettacoli che portano in scena i volti più amati della comicità campana, dall’altro la sfida “Versus” al Teatro delle Arti, quattro appuntamenti in cui la Compagnia dell’Arte reinterpreta e reinventa grandi testi teatrali, misurandosi a colpi di talento con nomi di richiamo della scena nazionale.

La nuova stagione prende il via l’8 e 9 novembre al Teatro Ridotto con “Due di Troppo”, scritto e diretto da Salvatore Gisonna e Peppe Laurato. Una commedia brillante che racconta i paradossi della vita di coppia, portando in scena equivoci, gelosie e complicità che scivolano irresistibilmente nel surreale. I due comici napoletani costruiscono uno spettacolo che alterna gag serrate e momenti di pura improvvisazione, regalando al pubblico un tuffo nella comicità popolare più autentica.

Il 22 e 23 novembre spazio invece alla stand-up comedy con Antonio Juliano, Daniele Ciniglio e Luca Bruno. Una serata all’insegna dell’umorismo diretto e senza filtri, in cui i tre artisti, tra i più seguiti della nuova generazione, raccontano vizi, virtù e contraddizioni della società contemporanea. Dalle relazioni sentimentali alla tecnologia, nulla viene risparmiato dall’ironia pungente e dissacrante della loro scrittura.

Con l’arrivo del nuovo anno, il 10 e 11 gennaio, tocca a Marco Lanzuise con il suo nuovo lavoro “Non solo Mast”. Un viaggio comico che gioca sull’identità, sull’arte di arrangiarsi e sulla capacità tutta napoletana di trovare sempre una via d’uscita, anche nelle situazioni più complicate. Con la sua verve inconfondibile, Lanzuise accompagna il pubblico tra risate intelligenti e riflessioni leggere ma mai banali.

Il 17 e 18 gennaio arriva invece Mariano Grillo con “Tutto fuori controllo”, scritto a quattro mani con Lello Marangio. Uno spettacolo che racconta il caos quotidiano di una società che corre troppo, tra telefonini che squillano in continuazione, parenti invadenti e amori travolgenti che sconvolgono i piani. Grillo, con la sua comicità fisica e istintiva, porta in scena un vortice di situazioni paradossali.

A marzo, il 14 e 15, sarà la volta di “Sono cose che capitano”, testo cult di Ficarra e Picone diretto da Ciro Ceruti e interpretato da Enzo e Sal. In scena una commedia che gioca sugli imprevisti e sugli equivoci quotidiani, resa ancora più vivace dall’energia travolgente dei protagonisti. L’11 e 12 aprile sarà la volta della giovane Ginevra Fenyes, vincitrice del Premio Charlot 2024 in “Cono o coppetta”, spettacolo di Paolo Ruffini che mescola risate e filosofia spicciola, raccontando la vita come una continua scelta.

Parallelamente, al Teatro delle Arti prende vita “Versus”, nuova proposta culturale che mette a confronto i due linguaggi teatrali distinti di Che Comico e Transpose, con la Compagnia dell’Arte protagonista. L’1 febbraio apre il ciclo “Io sono Sam”, un adattamento coraggioso del regista Antonello Ronga che affronta il delicato tema della genitorialità e della disabilità.

A seguire, il 21 febbraio, I Ditelo Voi presentano “Dirotta sul nulla”, un viaggio surreale tra personaggi assurdi e comicità nonsense, capace di conquistare pubblico di tutte le età.

Il 26 marzo ancora la Compagnia dell’Arte, questa volta in “Carpe Diem, cogli l’attimo fuggente”, un omaggio al celebre film cult che celebra la libertà di pensiero e il potere dell’educazione, sempre adattamento e regia di Antonello Ronga.

Gran finale con Nunzia Schiano e Maria Bolignano il 26 aprile con “Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals)”, uno spettacolo irriverente che affronta con ironia temi di attualità e precarietà sentimentale e lavorativa, senza rinunciare a una comicità travolgente e fuori dagli schemi.

«Che Comico conferma così la sua identità di rassegna di punta della comicità a Salerno, capace di unire nomi noti, nuove leve e la forza di una formula che fa della risata un antidoto alla routine. Dal palcoscenico al pubblico, un filo invisibile di ironia e allegria che terrà tutti connessi da novembre fino ad aprile. E poi la sfida di Versus, che mette insieme due mondi apparentemente lontani con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi», dice il direttore artistico Gianluca Tortora.

All’orizzonte dunque una stagione che alterna generi, linguaggi e stili, costruendo un percorso che ha un unico obiettivo: divertire. E per viverla appieno, il Teatro Ridotto lancia una campagna abbonamenti conveniente e flessibile: dieci spettacoli a 140 euro per chi vuole godersi l’intera stagione, sei spettacoli al Ridotto a 60 euro o, in alternativa, i quattro appuntamenti “Versus” al Teatro delle Arti a 80 euro.