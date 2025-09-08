Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 8 Settembre 2025
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Poppy si difende dalle accuse di Li proclamandosi uno spirito libero che vuole vivere la vita senza la rigidità che ha contraddistinto la vita di Li. Più tardi Poppy parla con Bill dei dissapori con Li senza nascondergli che la sorella l’ha accusata di non avere sentimenti sinceri e di puntare alla sua ricchezza. Ma Bill la rassicura dicendole di non dare alcun peso a queste insinuazioni. R.J. confida a Luna le sue perplessità sul rapporto tra Poppy e Bill e ripensando a tutti gli elementi a loro disposizione, tra cui la corrispondenza che sembra esserci tra quando Bill e Poppy si sono conosciuti e la sua data di nascita, ritiene sempre più verosimile che il padre che Luna non ha mai conosciuto sia Bill. Ma Luna, molto confusa e perplessa, non lo crede possibile. Insieme, cercano di ricostruire tutta la storia e R.J la convince che è il momento di parlarne con la madre.
