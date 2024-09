Salerno, Chiesa di S. Giorgio: il FAI sostiene il restauro, al via il progetto per salvare un gioiello barocco

di Redazione ZON

La delegazione FAI di Salerno sostiene il progetto di restauro della Chiesa di San Giorgio, promosso dal comitato “La storia e la bellezza della chiesa di San Giorgio nel cuore“, composto da Don Roberto Piemonte, Rettore della chiesa, insieme a una rete di esperti e istituzioni locali. Tra i membri del comitato figurano gli architetti Antonio Cipresso ed Enrico de Nicola, la dott.ssa Rosanna Romano, il dr. Giuseppe Lauriello, l’Ammiraglio Giacomo Lo Presti, oltre a enti come la Fondazione di religione e di culto “Alfano I” di Salerno, la Fondazione Carisal e l’IIS Genovesi – da Vinci. Anche Salerno Opera Impresa Sociale srl contribuisce all’iniziativa.

Il progetto

Il progetto mira a richiamare l’attenzione su una delle chiese barocche più preziose di Salerno, situata nel cuore del centro storico. Tuttavia, come riportato anche su Salernonotizie.it, il suo stato di conservazione è compromesso da gravi problemi di umidità che stanno danneggiando stucchi, affreschi e intonaco. La struttura, priva di fondazioni e isolamenti, è particolarmente vulnerabile alla risalita dell’umidità dal terreno, rendendo urgente un intervento di risanamento definitivo per preservarne il valore storico e artistico.

In passato, la delegazione FAI di Salerno aveva già sostenuto un altro progetto di restauro attraverso il comitato “Amici della cultura e della spiritualità”, guidato da Paolo Romano. Grazie a quel sostegno e ai 9.754 voti raccolti durante il censimento dei “Luoghi del Cuore”, è stato possibile accedere ai fondi FAI e avviare il restauro della statua della Madonna Immacolata del Tesoro di San Matteo, un’opera che è ora in fase di completamento.

Il FAI per la tutela del patrimonio culturale

In linea con il suo impegno per la tutela del patrimonio culturale, il FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato la dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. Fino al 10 aprile 2025, tutti possono partecipare a questa iniziativa, contribuendo alla più grande mappatura spontanea del patrimonio italiano. In vent’anni, il censimento ha raccolto oltre 11 milioni di voti per più di 39.000 luoghi, distribuiti in 6.508 comuni italiani, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un progetto condiviso di valorizzazione e protezione del patrimonio culturale.

Attraverso questo censimento, il FAI non solo dà voce ai luoghi più amati dagli italiani, ma contribuisce anche a creare una rete virtuosa di risorse ed energie, unendo comunità e istituzioni per salvaguardare il futuro dei tesori culturali del Paese.