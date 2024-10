Salerno, domenica al Teatro La Ribalta con “The Suicide Club”: un viaggio nel mistero

di Redazione ZON

Domenica, 20 ottobre, alle 19:00 il sipario del Teatro La Ribalta si riaprirà per dare il via ad una nuova emozionante serata della rassegna “I diversi volti del Teatro”. In scena la compagnia TORRE DEL DRAGO APS presenterà “The Suicide Club“, un adattamento audace del celebre racconto di R.L. Stevenson, magistralmente diretto da Luigi Facchino. Preparatevi ad un viaggio nel mistero e nella suspense, dove ogni scelta può rivelarsi fatale! Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza teatrale unica che sfida i confini della vita e della morte.

The Suicide Club, scopriamo di più

Il Club dei Suicidi. Un racconto macabro e grottesco di R. L. Stevenson. Uno spettacolo sul valore della vita e il suo prezzo. Il Principe Florizel è stufo della solita routine e cerca qualcosa che possa farlo sentire vivo. Il suo scudiero lo accompagna nelle sue stravaganti avventura e lo asseconda in questo inconsueto pensiero. Così incontrano un giovane losco, un po’ folle, il ragazzo che offre pasticcini alla crema. Sarà lui a fargli scoprire il Club dei Suicidi e a fargli conoscere il macabro Presidente dello stesso. Il Club ha una regola: ogni notte uno degli ospiti muore accidentalmente. D’altronde sono lì proprio per questo.

Ma quale sarà la verità su tutta la faccenda?

Quale sarà il destino del Principe che decide di diventare membro del club, a tutti gli effetti? Uno spettacolo contemporaneo, in cui teatro della parola, teatro fisico e teatro dell’assurdo fondersi. Il pubblico verrà coinvolto, fin dall’inizio, in tutta la vicenda, e dovrà, infine, decidere quale sarà il personaggio che quella sera perderà la vita.

Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo innovativo e provocatorio, che esplora il valore della vita e il peso delle scelte. Ti aspettiamo al Teatro La Ribalta di Salerno il 20 ottobre alle 19:00 per un’esperienza che ti lascerà senza fiato.

Cast: Luigi Facchino, Dominique Barra, Antonio Passaro, Eugenio Di Ciaula, Mario Bozzi, Alessandro Valerio

Per info: 329 216 7636