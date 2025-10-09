Salerno, Granammare aderisce, insieme a Farine Varvello, al mese della prevenzione del cancro: qualità, salute e sostegno alla Fondazione Veronesi

di Redazione ZON

Qualità delle materie prime, attenzione alla salute e responsabilità sociale: sono questi i valori che guidano l’impegno di Granammare, il format gastronomico salernitano che, grazie al partner Perrella Distribuzione, partecipa al “Mese della Prevenzione del Cancro”, iniziativa nazionale promossa da Farine Varvello in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori.

Dal 10 ottobre al 14 novembre 2025, una parte del ricavato delle vendite realizzate nei punti vendita e ristoranti aderenti – tra cui Granammare – sarà devoluta da Varvello alla Fondazione Veronesi. L’adesione all’iniziativa si inserisce perfettamente nella filosofia di Granammare, che da sempre valorizza la qualità delle materie prime e la ricerca di prodotti genuini. L’impiego della Farina Intera Varvello, non raffinata e a ridotto impatto glicemico, rappresenta una scelta consapevole, volta a offrire ai clienti un prodotto gustoso, digeribile e attento alla salute e al benessere.

Frutto di un percorso di innovazione condiviso con panificatori e nutrizionisti, la Farina Intera Varvello si distingue per il mantenimento della parte più nobile del chicco di grano. In un contesto in cui cresce la consapevolezza sui rischi legati al consumo eccessivo di farine raffinate, questa scelta testimonia un impegno concreto verso un’alimentazione più equilibrata, capace di coniugare gusto e prevenzione.

La campagna mira a sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e a promuovere la cultura della prevenzione, anche attraverso scelte alimentari più sane e consapevoli.