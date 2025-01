Salerno, grave Incidente sul lavoro al Porto: due operai feriti

di Redazione ZON

Questa mattina, venerdì 10 gennaio, si è verificato un grave incidente sul lavoro presso il porto commerciale di Salerno. Intorno alle 9:30, due operai, impegnati nell’area “merci varie” all’interno di una gabbia di sicurezza utilizzata per raggiungere una nave, sono rimasti seriamente feriti.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni e come riportato dal sito Ottopagine.it e salernonotizie.it, per cause ancora da accertare, la gabbia si è improvvisamente sganciata, causando la caduta degli operai e provocando loro gravi lesioni. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Le condizioni dei feriti

Fortunatamente, nessuno dei due operai è in pericolo di vita. Uno di loro ha riportato fratture alla spalla e al ginocchio, mentre l’altro ha subito la frattura della mascella e una sospetta lesione costale. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati dal personale del 118 all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove si trovano ora sotto osservazione.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire condizioni lavorative sicure e conformi agli standard previsti.