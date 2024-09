Salerno, il Comune finanzia fuochi d’artificio e festeggiamenti per San Matteo

di Redazione ZON

In occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono Matteo, il Comune di Salerno contribuirà in modo significativo all’organizzazione degli eventi. Come riportato dal quotidiano Le Cronache e da Salernonotizie l’amministrazione comunale si farà carico delle spese per lo spettacolo pirotecnico, la banda musicale e l’illuminazione della facciata del Duomo.

I fuochi d’artificio, il cui costo si aggira intorno ai 24mila euro, saranno organizzati dalla rinomata ditta Di Matteo Fireworks Events Srl, con il supporto dell’associazione San Matteo e del Comune. L’evento è programmato per la mezzanotte presso il Molo Masuccio Salernitano, come da tradizione.

Sul fronte religioso, nei prossimi giorni in Prefettura sarà definito il piano per la gestione del traffico e il percorso della processione, per garantire un fluido svolgimento dell’evento. Monsignor Andrea Bellandi ha già confermato il percorso tradizionale: partirà da via Duomo e proseguirà per via Mercanti, piazza Portanova, corso Vittorio Emanuele, via dei Principati, via Roma, via Portacatena, largo Campo, via Da Procida, per poi concludersi nuovamente in via Duomo. Sono previste alcune soste importanti, come al Comando della Guardia di Finanza, in piazza Dante per la benedizione sul mare, e a Palazzo di Città.

Alle 22, a conclusione della processione, sarà celebrata una messa di ringraziamento nella cripta del Duomo, seguita dallo spettacolo pirotecnico.

La città di Salerno è pronta per il 21 settembre, una giornata particolarmente sentita dai cittadini.

Fonte: Salernonotizie.it