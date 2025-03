Salerno, la compagnia “La Ribalta” rende omaggio a “Pinocchio”

di Redazione ZON

Salerno, 11/03/2025 – La Compagnia La Ribalta di Salerno è lieta di annunciare il ritorno in scena dello spettacolo per bambini “Pinocchio”, un viaggio teatrale che unisce tradizione e innovazione, pronto a conquistare il pubblico di ogni età all’interno della rassegna teatrale “Piccole Emozioni”. L’appuntamento è per il 16 marzo al Teatro La Ribalta di Salerno.

DAL DEBUTTO AD OGGI, L’EVOLUZIONE DI UN GRANDE CLASSICO

Il Pinocchio della Compagnia La Ribalta ha debuttato per la prima volta nel 2003, lo spettacolo ha subito una continua evoluzione, sia nella composizione scenica che nella regia. Di anno in anno, le diverse repliche e riprese hanno arricchito la messa in scena con nuovi particolari, offrendo sguardi inediti su una storia senza tempo. La nuova versione, in programma il 16 marzo al Teatro La Ribalta, porta con sé un’importante novità voluta dalla regista Valentina Mustaro: l’inserimento delle maschere della commedia dell’arte, indossate da tutti i personaggi, ad eccezione di Geppetto e Lucignolo. Un omaggio alla grande tradizione teatrale italiana, che si fonde con un’interpretazione moderna e accattivante.

MASCHERE, COSTUMI E MUSICA

L’aspetto visivo dello spettacolo è arricchito da costumi ispirati alla commedia dell’arte, mentre la colonna sonora riprende il celebre musical moderno prodotto dai Pooh. Le scenografie digitali, unite a coreografie dinamiche e coinvolgenti, regalano allo spettacolo un tocco di modernità, dando vita a un esperimento creativo capace di divertire e stupire sia i più piccoli che gli adulti.

“Pinocchio è la storia di tutti i tempi, di ieri, oggi e domani – sottolinea la regista Valentina Mustaro – Uno spettacolo che continua a rinnovarsi, pur restando fedele ai suoi valori e alla sua magia originaria“.