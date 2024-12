Salerno, la Guardia di Finanza dona migliaia di capi di abbigliamento alla Croce Rossa Italiana

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha portato avanti un’importante iniziativa solidale, devolvendo migliaia di capi di abbigliamento al Comitato della Croce Rossa Italiana di Salerno. I beni sono destinati a supportare le persone più indigenti, confermando l’impegno sociale delle Fiamme Gialle

Un gesto di solidarietà

I capi di abbigliamento donati derivano da molteplici sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore nell’ambito delle operazioni contro il traffico di prodotti contraffatti. Dopo la confisca e la sentenza irrevocabile del Tribunale, i beni, originariamente destinati alla distruzione, sono stati riassegnati per scopi benefici.

La competente Autorità Giudiziaria, su richiesta delle Fiamme Gialle, ha autorizzato la devoluzione in beneficienza dei capi. Tale decisione è stata presa dopo aver verificato le condizioni degli indumenti e la rimozione dei marchi contraffatti, garantendo che i beni fossero sicuri per i futuri utilizzatori.

La consegna ufficiale

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede della Compagnia di Nocera Inferiore. Presenti il Comandante, una rappresentanza di militari del Reparto e il Direttore del Comitato della Croce Rossa Italiana di Salerno, Ing. Antonio Carucci. Durante l’evento, Carucci ha espresso gratitudine verso la Guardia di Finanza per l’iniziativa solidale.

Un duplice beneficio

Questa iniziativa non solo ha permesso di smaltire i beni confiscati senza costi per lo Stato, ma ha anche avuto un impatto umanitario. Un fenomeno criminale come la contraffazione è stato trasformato in un’opera benefica, offrendo un supporto concreto alle fasce più bisognose.

Un impegno continuo per la comunità

L’attività conferma l’attenzione della Guardia di Finanza verso i fini sociali, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e la Croce Rossa Italiana. Questo gesto sottolinea l’efficienza della Pubblica Amministrazione e il valore dell’unione tra giustizia e solidarietà.

Grazie a questa iniziativa, la Guardia di Finanza di Salerno dimostra ancora una volta come il contrasto al crimine possa generare benefici per la collettività, trasformando un atto illegale in una risorsa per chi è più in difficoltà.