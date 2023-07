Salerno, maltrattamenti in famiglia: indagata una donna

di Rita Milione

Il 26 luglio u.s., i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di una donna indagata per i reati di estorsione aggravata e continuata, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la donna avrebbe, con cadenza settimanale a partire dal 2021, preteso somme di denaro comprese tra i 100 e i 400 euro dai genitori andando in escandescenza in caso di diniego. Il 29 giugno u.s. in una circostanza analoga, i genitori avevano chiesto l’intervento dei Carabinieri per riportare alla calma la figlia, che nell’occasione, alla vista dei militari, nel tentativo di barricarsi in casa ha aggredito i Carabinieri con calci, pugni e sputi.