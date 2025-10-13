Salerno, “Non fare lo sbronzo”: la terza settimana tra cultura, istituzioni e formazione sul campo

di Redazione ZON

Prosegue con entusiasmo e partecipazione la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’Aci di Salerno con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno.

In questa terza settimana di incontri, gli studenti escono dalle aule per intraprendere un vero e proprio viaggio tra cultura, legalità e cittadinanza attiva.

Martedì 14 ottobre

La giornata si apre alle ore 9:30 con gli alunni dell’Istituto Virtuoso ospiti della Soprintendenza di Salerno. Accompagnati dai volontari dell’ArcheoClub Il Torrione, gli studenti potranno esplorare il lavoro quotidiano di chi tutela il patrimonio artistico e culturale della città: un’occasione preziosa per comprendere il valore della memoria collettiva.

Alle ore 11:15, gli studenti si sposteranno al Comune di Salerno, dove saranno accolti dal sindaco Vincenzo Napoli, dagli assessori Claudio Tringali e Massimiliano Natella, e dalle consigliere comunali Vittoria Cosentino, Alessandra Francese, Tea Luigia Siano e Antonia Willburger. In questa occasione potranno conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa e visitare i luoghi simbolo di Palazzo di Città.

Mercoledì 15 ottobre

Alle ore 9:00, gli studenti dell’Istituto Focaccia parteciperanno – nella sede di via Monticelli Alto – a un corso pratico di primo soccorso tenuto dagli operatori del COT Emergenza Urgenza 118 e della Croce Rossa. Un incontro fondamentale per acquisire competenze pratiche e imparare come agire in situazioni di emergenza.

Contemporaneamente, alle ore 9:30, il Liceo Alfano I (sede centrale) sarà in Piazza Mazzini per un incontro con la Polizia Municipale dedicato al tema del rispetto delle regole e della sicurezza urbana. In parallelo, gli studenti della succursale del liceo saranno ospiti dell’ACI Salerno, dove – insieme alla Fondazione Mendozzi – approfondiranno il tema della sicurezza stradale, analizzando rischi e responsabilità legate alla guida.

Venerdì 17 ottobre

La settimana si chiuderà con un nuovo appuntamento per gli studenti del Liceo Tasso. Alle ore 9:30 parteciperanno a un’attività pratica con i volontari della Protezione Civile di Salerno, prendendo parte a una prova di evacuazione: un esercizio fondamentale per imparare a gestire le emergenze in modo tempestivo e organizzato.

Un percorso tra prevenzione e consapevolezza

Ancora una volta, “Non fare lo sbronzo” si conferma un progetto educativo capace di unire teoria e pratica, istituzioni e scuola, prevenzione e consapevolezza. Un percorso che dà voce ai giovani, li mette in relazione con il territorio e li prepara a diventare cittadini più attenti, responsabili e attivi.