Salerno, nuova vita per Piazza Alario: riqualificazione con fondi della Banca Monte Pruno

di Redazione ZON

Piazza Alario si prepara a cambiare volto grazie a un nuovo intervento di riqualificazione urbana, finanziato questa volta dalla Banca di Monte Pruno. Il progetto, nato nell’ottobre scorso, è ormai pronto a diventare realtà: nei prossimi giorni sarà infatti ufficializzato l’accordo con il Comune di Salerno.

Come anticipato dal quotidiano L’Ora e da Salernonotizie.it, l’investimento sarà contenuto, con un budget inferiore ai 100mila euro, ma mirato a valorizzare e migliorare l’arredo urbano della piazza, con particolare attenzione alla fontana, che verrà restaurata dopo anni di incuria.

Tra le novità più attese, anche l’installazione di un’opera artistica firmata da Guido Gambone, celebre artista originario di Vietri sul Mare, riconosciuto a livello nazionale per la sua produzione ceramica.

Il progetto non si limiterà agli aspetti estetici: oltre all’area giochi per bambini già esistente, saranno create mini zone relax dedicate agli adulti, con l’aggiunta di attrezzi per il fitness per promuovere il benessere e l’inclusione sociale in uno degli spazi verdi più amati del centro cittadino.