Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonisti

di Marisa Fava

Salerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In vista delle festività, sono previste aperture straordinarie di musei, parchi archeologici e luoghi simbolo della città e della provincia.

La Provincia di Salerno ha disposto aperture straordinarie per domenica di Pasqua e lunedì in Albis. In particolare, saranno visitabili la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, aperti dalle 9:00 alle 14:00.

Il Castello Arechi, uno dei luoghi più suggestivi affacciati sul golfo, sarà invece aperto dalle 9:00 alle 17:00.

Resta temporaneamente chiuso al pubblico il Museo Archeologico Provinciale di Salerno.

Pasquetta al Giardino della Minerva

In città, il lunedì dell’Angelo si tinge di verde con le iniziative al Giardino della Minerva, considerato il primo orto botanico d’Europa.

Oltre alla possibilità di visitare il giardino, sono in programma due attività: una visita guidata con laboratorio di cosmesi naturale alle ore 11:00 e un laboratorio di candele alle ore 17:00. Per entrambe le attività è necessaria la prenotazione.

Parchi archeologici aperti e ingresso gratuito a Pasqua

I Parchi archeologici di Paestum e Velia saranno regolarmente aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, dalle 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 18:30.

Inoltre, nella giornata di Pasqua, essendo la prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.