Trenitalia, più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprile

di Marisa Fava

Più treni e più posti disponibili in Campania in vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania, ha annunciato un potenziamento dei collegamenti per rispondere all’aumento della domanda di mobilità e al previsto afflusso di turisti sul territorio.

Il piano straordinario riguarderà in particolare le giornate del 5, 6, 25 e 26 aprile, quando saranno attivati 24 collegamenti aggiuntivi, con un’offerta complessiva di circa 16mila posti in più al giorno.

Trenitalia potenzia i collegamenti in Campania

I treni supplementari interesseranno alcune delle linee più frequentate della regione, tra cui la Napoli – Caserta, la Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, la Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e la Linea 2 Metropolitana.

L’obiettivo è agevolare gli spostamenti di residenti e turisti durante i giorni festivi, in un periodo che tradizionalmente registra un aumento consistente dei flussi di viaggio.

Presidi di assistenza e sicurezza nelle stazioni

Per gestire al meglio l’afflusso dei passeggeri, Trenitalia ha previsto anche presidi di assistenza alla clientela e la presenza di FS Security in alcune stazioni strategiche della Campania.

In particolare, i servizi saranno rafforzati nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour e Battipaglia, così da garantire maggiore supporto ai viaggiatori e facilitare i flussi in arrivo e in partenza.

Canali di acquisto già aggiornati

I canali di acquisto risultano già aggiornati. Maggiori informazioni sui nuovi collegamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia, sull’App Trenitalia e presso le biglietterie e i self-service delle stazioni ferroviarie.