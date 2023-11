Salerno, in pensione medico di base: assistenza a rischio

di Antonio Jr. Orrico

Un guaio per tutti i pazienti. Sui rioni collinari di Salerno, e nello specifico nelle frazioni di Ogliara, Sant’Angelo, Rufoli e Sordina, a partire dal prossimo 24 Novembre il medico di base della zona andrà in pensione. Ad ora, non sono stati trovati ancora sostituti adatti. Per ora, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, non sembra esserci chi possa rimpiazzarlo. Ancora nessuno è pronto a raggiungere i rioni collinari anche solo due volte alla settimana.

Un problema critico, che va risolto il prima possibile. Infatti, l’altro medico di famiglia dei rioni collinari di Salerno ha raggiunto il limite dei pazienti e non può averne altri. Allo stato attuale, il medico avrebbe in cura poco meno di 1400 pazienti. Infatti, circa 300 avrebbero già provveduto al cambio per correre ai ripari e garantirsi un sostituto mentre ci sarebbe, probabilmente, a disposizione il medico di Giovi.

L’inefficienza del trasporto pubblico, però, non garantirebbe alle persone di spostarsi in sicurezza.

“Siamo preoccupati perché molti di noi devono rinnovare il piano terapeutico. Compito che – per l’appunto – spetta al medico di base e noi dai prossimi giorni non sappiamo a chi fare riferimento. Le persone che hanno la possibilità di spostarsi hanno già provveduto a scegliere un nuovo medico di famiglia, dunque anche nelle zone vicine come Fratte non ci sono medici disponibili in quanto saturi di pazienti.” hanno dichiarato i cittadini.

Tanti anche gli anziani che hanno espresso le loro perplessità: “Non possiamo costringere un dottore a venire da noi, deve essere lui a scegliere la sede e garantire alla comunità di Ogliara, di Sant’Angelo, Rufoli e Sordina l’assistenza medica.”