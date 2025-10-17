Salerno, posa della prima pietra per il nuovo Palasport di Salerno: nasce l’Arena dello Sport

di Redazione ZON

Si è tenuta la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra del nuovo Palasport di Salerno, un importante intervento di riqualificazione urbana che trasformerà l’area di circa 42.000 metri quadrati nel quartiere di San Leonardo. Il progetto prevede la realizzazione di una moderna Arena sportiva, della Piazza dello Sport – con spazi verdi, area playground e parcheggio seminterrato – oltre a un edificio dedicato a funzioni complementari e a un parcheggio a raso nell’ex area “Palapark”.

Il coordinamento progettuale è affidato a Sportium, società del gruppo Progetto CMR International, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di impianti sportivi di nuova generazione, che firma anche la progettazione architettonica dell’Arena Sportiva.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Dario Loffredo.

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Vincenzo Napoli: “Riprendiamo il cantiere di un’opera strategica per lo sport, il divertimento e il tempo libero. Sono state risolte le varie problematiche insorte in corso d’opera. Grazie a un investimento di 38 milioni di euro, con il sostegno della Regione Campania, dotiamo Salerno di un impianto moderno e funzionale per lo sport di vertice e per l’organizzazione di grandi eventi di musica e spettacolo. Lavoriamo per un’area di grande attrazione con il nuovo Arechi, il Campo Volpe, il porto e il Boulevard Arechi, ben collegata agli assi autostradali e alla metropolitana che sarà prolungata fino all’aeroporto.”

Il progetto architettonico

Il nuovo impianto, firmato da Sportium, sarà un palazzetto polifunzionale, moderno e sostenibile, esteso su una superficie di 5.000 metri quadrati. Sarà in grado di ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali, concerti, manifestazioni culturali e attività per i giovani e le scuole, con una capienza di 5.500 spettatori per gli eventi sportivi e di 5.660 per i concerti.

L’edificio, progettato secondo i più elevati standard di efficienza energetica e accessibilità, si distinguerà per la facciata in lamiera stirata di alluminio, una “pelle” metallica che avvolge il palazzetto conferendogli leggerezza e dinamismo grazie ai riflessi della luce naturale. Basata su un podio architettonico che si connette armoniosamente al contesto urbano, l’Arena ospiterà tribune, spazi multifunzionali e percorsi separati per atleti, pubblico, stampa e personale tecnico, nel rispetto dei parametri internazionali FIBA e FIVB.

Le parole di Sportium

“Abbiamo immaginato l’Arena di Salerno come un’architettura simbolica e funzionale: un nuovo landmark urbano dove sostenibilità ambientale ed esperienza del pubblico sono imprescindibili” – ha dichiarato Giovanni Giacobone, Managing Partner di Sportium. “La forma, i materiali e la disposizione degli ambienti nascono dall’idea di inclusività e apertura: uno spazio vivo e accessibile, pensato per accogliere eventi di alto profilo ma anche per essere vissuto quotidianamente da atleti, studenti e famiglie.”

Squadra di progetto e realizzazione

L’intero intervento, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è stato sviluppato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto da:

Sportium

Vitruvius Engineering

SAG S.r.l.

Giancarlo Scognamiglio Architettura

New Engineering

Arch. Giuseppe De Martino

Campagnuolo Progetti e Gaia Campagnuolo

GEOMED S.r.l.

La Committenza è rappresentata dal Comune di Salerno, con la supervisione del Responsabile Unico di Progetto, ing. Giovanni Micillo, e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ing. Giovanni Ferrante Cavallaro. I lavori saranno eseguiti dall’Associazione Temporanea di Imprese formata da Consorzio Infratech e Genesi Costruzioni S.p.A.