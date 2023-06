“Salerno Sacra” presenta la nuova offerta culturale del Patrimonio dell’Arcidiocesi

di Redazione ZON

Entrerà in vigore, dal 10 giugno 2023, la nuova organizzazione delle attività riguardanti l’accoglienza dei visitatori e i servizi loro offerti presso la Cattedrale di Salerno, il Museo Diocesano “San Matteo”, il Tempio di Pomona e la Chiesa di San Giorgio, nell’ambito di “Salerno Sacra”. In occasione della conferenza stampa programmata per il 9 giugno, alle ore 11, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, le caratteristiche e i dettagli della nuova offerta culturale saranno illustrati dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, dal Presidente della Fondazione Alfano I, Don Antonio Montefusco e dal Presidente dell’impresa sociale “Salerno Opera”, l’avvocato Daniela Andria.

Come è noto, il progetto “Salerno Sacra” è frutto dell’accordo fra la Fondazione Alfano I e l’impresa sociale “Salerno Opera” ed ha l’obiettivo di valorizzare il Patrimonio Culturale dell’intero territorio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.