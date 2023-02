Salerno, sequestrato sfasciacarrozze per gestione illecita di rifiuti speciali

di Redazione ZON

Ieri, 27 febbraio, i militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Salerno e San Cipriano

Picentino, nell’ambito di controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale, hanno posto sotto sequestro un impianto di autodemolizioni nel comune di Salerno e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare.

Le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro per gestione illecita di rifiuti speciali ed inosservanza delle prescrizioni contenute in autorizzazione. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 7.500.