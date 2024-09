Salerno, soggiorno termale gratuito per over 65: aperte le iscrizioni

di Redazione ZON

Con delibera di Giunta n. 305 del 4/09/2024, il Comune di Salerno – Assessorato Politiche Sociali – propone alle persone autosufficienti dai 65 anni compiuti in poi, residenti nel territorio comunale, un soggiorno termale della durata di 4 giorni con la possibilità di scelta tra i due seguenti periodi:

dal 26 al 29 settembre 2024;

dal 10 al 13 ottobre 2024.

Il servizio, rivolto ad un massimo di 96 persone, sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un ISEE ordinario non superiore ad € 12.451,09. Per quelli con ISEE superiore sarà prevista una compartecipazione, così come determinato dal regolamento di giunta comunale n. 63/2012.

Per le modalità di presentazione delle istanze è possibile consultare la documentazione pubblicata sul sito internet del Comune di Salerno.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 16/09/2024 presso le 5 sedi dei Segretariati Sociali presenti sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale comunicherà tempestivamente all’interessato l’accettazione della richiesta e le relative modalità di pagamento dell’eventuale quota di compartecipazione.

Per informazioni contattare in orari di servizio la dott.ssa Annamaria Battista, Responsabile Area Anziani, allo 089 666676.