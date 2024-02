Salerno, uomo stroncato da malore in via Vinciprova

di Antonio Jr. Orrico

Un dramma improvviso. Questa mattina, a Salerno, un uomo ha improvvisamente sofferto un malore mentre si trovava in via Leonino Vinciprova. Purtroppo per l’uomo, nonostante il pronto intervento da parte della Croce Bianca e della Croce Rossa che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo, a Salerno, è deceduto davanti agli occhi attoniti di passanti e automobilisti.