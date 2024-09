Salerno, venduto terreno vista Marina d’Arechi: continua la riqualificazione urbana

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno prosegue nel suo piano di valorizzazione e vendita dei beni comunali, aggiudicando un’area in località ex Via Allende, vicino allo Stadio Arechi, alla società Real Estate Group Italia s.r.l. per un totale di 1,16 milioni di euro. L’area venduta rientra nel progetto urbanistico del Lotto 1, come riportato dal quotidiano L’Ora e Salernonotizie.

La società salernitana procederà con l’acquisizione secondo le condizioni stabilite nell’avviso d’asta.

Il terreno, situato in una zona strategica accanto alle nuove unità abitative con vista su Marina d’Arechi, fa parte del piano di riqualificazione dell’area, che comprende anche l’espansione di parcheggi per lo stadio. Questo avviene dopo la vendita, per 12 milioni di euro, di due lotti in foce Irno alla Hotel Salerno per la costruzione di un nuovo complesso alberghiero.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel piano del Comune per cedere aree di proprietà e favorire lo sviluppo urbanistico della città, garantendo importanti introiti e nuove opportunità per il territorio.