San Matteo 2024: viabilità e divieti per i festeggiamenti del 21 settembre

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono di Salerno, previsti per domani 21 settembre 2024, il Comune ha stabilito un dispositivo di traffico con una serie di divieti per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi. Di seguito le principali modifiche alla viabilità e i divieti di sosta e transito.

Divieti di sosta e transito

A partire dalle ore 08:00, sarà attivo il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati delle seguenti strade, mentre il divieto di transito entrerà in vigore dalle ore 16:00:

Corso Garibaldi (tra Via De Felice e Via Roma)

Via Roma

Piazza Amendola

Largo Ragno

Piazza Matteo Luciani

Piazza Umberto I

Via Portacatena

Via Giovanni da Procida

Via Mercanti

Via Duomo (tra Via Mercanti e Piazza Alfano I)

Traversa Regina Costanza

Inoltre, dalle ore 11:00 saranno istituiti ulteriori divieti di sosta su:

Lungomare Trieste (tra Piazza Umberto I e traversa Odierno)

Via Stanislao Lista

Modifiche alla circolazione

Dalle ore 16:00, l’ordinario senso di marcia sarà invertito su Lungomare Trieste e Via Stanislao Lista. I veicoli provenienti da Via Pertini e traversa Odierno dovranno svoltare a sinistra all’intersezione con Lungomare Trieste, mentre all’altezza di Piazza Umberto I sarà consentita la svolta su Via Centola o Via Lista.

Ai veicoli provenienti dalla zona orientale sarà vietato proseguire diritto su Corso Garibaldi a partire da Via De Felice, con obbligo di svolta a destra dalle ore 16:00.

Anche per gli autobus e gli autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate sono previsti obblighi di svolta e restrizioni, così come per i veicoli provenienti da Via Benedetto Croce, che dovranno instradarsi sul Viadotto Gatto.

Ulteriori disposizioni

Dalle ore 16:00 sarà attivato un doppio senso di circolazione su Piazza Luciani, consentendo il transito da e per Via San Francesco di Paola. Durante il passaggio dei simulacri sulla Via Cilento in direzione Piazza Dante, sarà temporaneamente interdetto il transito sul Lungomare Trieste all’altezza di Via Cilento.

Questi provvedimenti sono stati presi per garantire un ordinato svolgimento della celebrazione e la sicurezza dei cittadini.