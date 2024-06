Salerno, via libera della Giunta per attrezzare 4 spiagge libere tra Torrione e Mercatello

di Redazione ZON

La Giunta Comunale di Salerno ha dato il via libera per l’attrezzamento di quattro spiagge libere situate tra Torrione e Mercatello. Il progetto prevede la fornitura di servizi essenziali per migliorare l’esperienza dei bagnanti, inclusi bagni, docce e punti di ristoro.

I dettagli

Le spiagge interessate, secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, saranno dotate di strutture moderne e accessibili a tutti, con particolare attenzione all’inclusività per le persone con disabilità. Saranno inoltre presenti aree per il noleggio di attrezzature balneari e servizi di salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Dichiarazioni delle Autorità

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la valorizzazione del nostro litorale e per offrire servizi di qualità ai cittadini e ai turisti,” ha dichiarato il Sindaco di Salerno.

“Le nuove spiagge attrezzate saranno un punto di riferimento per l’estate salernitana, promuovendo il turismo e l’economia locale,” ha aggiunto l’Assessore al Turismo Massimiliano Natella.