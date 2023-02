Sampdoria-Inter, le probabili formazioni del match

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Stadio Marassi, il pubblico potrà assistere a Sampdoria-Inter.

La Samp di Stankovic è ancora alla ricerca della sua prima vittoria da quando il serbo siede sulla panchina blucerchiata. La sfida contro la sua ex squadra potrebbe rappresentare l’occasione per fatto per il Drago per regalarsi i primi tre punti nel campionato italiano.

Per Inzaghi invece la rincorsa al Napoli diventa di giornata in giornata sempre più irrealizzabile. Nonostante ciò l’Inter ha bisogno di vincere oggi contro la Samp per tenere al sicuro il secondo posto e la qualificazione per la prossima Champions League.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Sampdoria-Inter.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic. A disposizione: Turk, Ravaglia, Murru, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Rincon, Malagrida, Quagliarella. Indisponibili: Conti, De Luca, Gunter, Pussetto, Trimboli. Squalificati: Leris

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, De Vrij, Darmian, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, V.Carboni, Dzeko Indisponibili: Correa Squalificati: –

ARBITRO: Maresca di Napoli.