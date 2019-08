Tanta curiosità sulla prima Sampdoria targata Di Francesco: a Marassi arriva una Lazio copia della scorsa stagione

Si accendono le luci di Marassi per la prima stagionale della nuova Sampdoria di Di Francesco impegnata nella delicata sfida interna con la Lazio.

Il nuovo tecnico della compagine genovese ha portato aria fresca dalle parti dei blucerchiati, dando vita a un nuovo corso dopo i tre anni di marca Giampaolo. Al cambiamento risponde la solidità della Lazio di Inzaghi che nel corso della finestra di calciomercato ha deciso di intervenire in modo mirato sull’organico a disposizione del mister.

Qui Sampdoria

Subito out il gioiellino argentino Maroni per infortunio; neanche Depaoli sarà della partita per una squalifica rimediata con la maglia del Chievo. Spazio, quindi a Bereszynski sulla fascia destra.

A centrocampo due i ballottaggi: Ekdal è favorito su Ronaldo Viera, mentre è testa a testa tra Barreto e Jankto. Davanti spazio al tridente pesante formato da Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Qui Lazio

Squadra che vince non si cambia: deve esser stato questo il diktat di Lotito e Tare durante la campagna estiva di calciomercato. Pochissimi i volti nuovi dalle parti di Formello e ancora meno i possibili titolari a disposizione di Inzaghi.

Inzaghi che potrebbe dover fare a meno di Lazzari, operatosi alla mano per una frattura al metacarpo: pronto Marusic sulla fascia destra.

A centrocampo è in dubbio Lucas Leiva, non al meglio della condizione, che verrà sostituto da Parolo. Nessun ballotaggio in attacco dove Ciro Immobile farà coppia con il Tucu Joaquin Correa.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Audero, Bereszynski, Colley, Murillo, Murru, Linetty, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Lazio (3-4-1-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Correa, Immobile